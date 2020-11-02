İzmir depreminde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar panik halinde koşuşturdu - Son Dakika

İzmir'deki 6.6'lık deprem felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin şiddetini ortaya koyan görüntüler Seferihisar'da kayıtlara geçti. İlçedeki tsunami ve o anlarda vatandaşların panik anı kameralara anbean yansıdı.

Sokakları suyun bastığı anlarda vatandaşların panik halinde koşuşturması kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kafeyi su basınca müşteriler dükkanı hızlıca terk etmeye çalıştı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.