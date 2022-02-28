İzmir depreminde yıkılan apartmanın zeminindeki market için takipsizlik kararı - Son Dakika
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İzmir depreminde yıkılan apartmanın zeminindeki market için takipsizlik kararı

28.02.2022 15:34
İzmir depreminde yıkılan apartmanın zeminindeki market için takipsizlik kararı

İzmir depreminde yıkılan binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'un zemin katındaki markete ilişkin yürütülen soruşturmada, zincir marketin bağlı olduğu şirket ve ana davada tutuklu yargılanan yapı sahibi M.Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İzmir depreminde yıkılan binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'un zemin katındaki markete ilişkin yürütülen soruşturmada, zincir marketin bağlı olduğu şirket ve ana davada tutuklu yargılanan yapı sahibi M.Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem öncesinde marketin yer aldığı katta kolonların kesildiği ya da tıraşlandığı, marketin çıkış kapılarının da deprem yönetmeliğine aykırı olduğu iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Zincir marketin bağlı olduğu şirket ve ana davada tutuklu yargılanan yapı sahibi M.Y. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda yer verilen bilirkişi raporunda, taşıyıcı betonarme kolon elemanlarında kesme veya tıraşlama olduğuna dair herhangi bir tespit yapılamadığı, yapının temel seviyesinde yapılan ölçümlerine göre zemin kat kolon perde elemanlarının sayı ve ebatlarının, onaylı betonarme projesinde gösterilen kolon perde sayı ve ebatları ile uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Enkazın temeli açıldıktan sonra yapılan çalışmalarda, temelden çıkarılan kolon perde filiz donatılarının, tüm kolon perde elemanları için yerinde olduğunun bilirkişi raporunda yer aldığı da kararda belirtildi.

Market çalışanlarınca çekilmiş video görüntüsüne dayalı yapılan incelemede, kolonların kesildiğine veya tıraşlandığına dair somut delil elde edilemediği kararda yer aldı.

Marketin çıkış kapılarına ilişkin yapılan incelemede de kapıların, depremdeki ölüm ve yaralanma olayıyla illiyet bağının bulunmadığı ve bu konuda kimseye kusur izafe edilemeyeceği de kaydedildi.

Karara, müştekilerin itiraz edeceği öğrenildi.

Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 şüpheli hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde, binanın zemin katında yer alan markete ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Market, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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