Son dakika haber... İzmir depreminde yıkılan binalarda kusuru bulunan 29 kişiye kamu davası - Son Dakika

- İzmir depreminde yıkılan binalarda kusuru bulunan 29 kişiye kamu davası

İZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan binalarla ilgili nihai raporlar tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda toplam 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 9 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmiş 75 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler ile bilgi ve belgeleri temin ederek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan alınan numunelerin analiz edilmesi sonucu, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve özellikle düşük kalite beton kullanımı ile projelendirme hatalarından kaynaklandığı, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesinden 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulurken, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istendi. Yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gelen sonuçlar, bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanması istendi. Nihai raporların tamamlanmasının ardından ise bunlardan bir kısmı soruşturma evrakına eklendi.

"Düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda; toplam 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bu şüphelilerden 10'unun tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 1 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrakın tefrik edilerek 4483 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği belirtilen açıklamada, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır" denildi.