İzmir depreminde yıkılan binaların nedeni düşük kalite beton ve proje hataları - Son Dakika

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ön bilirkişi raporlarında binaların düşük kaliteli beton kullanımı ve proje hatalarından dolayı yıkıldığı kanaatine varıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmesi ve 72 kişinin yaralanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen soruşturmaya başlamıştı.

Soruşturma kapsamında ilgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesinden 3, İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 bilirkişinin deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazından numune alarak inceleme yapmalarını sağladı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından hazırlanan ön bilirkişi raporu ise korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Raporda, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı ifade edildi. Yıkılan binalarda kullanılan betonun kalitesinin çok düşük olduğu ifade edilen raporda, sorumluluğu bulunan kişiler için somut tespitler de yapıldı. - İZMİR