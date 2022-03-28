İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı

28.03.2022 18:24
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'nın B Blokuna ilişkin açılan, ikisi tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'nın B Blokuna ilişkin açılan, ikisi tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ve yapı müteahhidi Ç.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık G.U. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Başkan raporda, yapı müteahhidi Ç.D. ve yapı fenni mesulü B.I'nın "asli kusurlu", proje müellifi M.S.B. ve sürveyan G.U'nun "tali kusurlu" olduğu yönünde kanaate varıldığını bildirdi.

Tutuklu sanık M.S.B, binanın yıkılma sebebinin ruhsatsız tadilat olduğunu iddia ederken, tutuklu sanık Ç.D. binada en kaliteli malzemeleri kullandığını ve suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Depremde oğlunu kaybeden, 3 kızı ile yaralı olarak enkazdan çıkarılan müşteki Seher Perinçek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Perinçek, verilecek hiçbir cezanın oğlu Umut'u geri getirmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Verilecek ceza, acıma derman olmayacak, yüreğimdeki yangını söndürmeyecek. 4 çocuğumla o binanın kolonlarının nasıl patladığını, 1 saniye ile nasıl göçtüğünü yaşayarak gören 23 saat boyunca enkaz altında kalan ve oğlum Umut'un ellerimin arasından kayışına tanık olan bir anneyim. Başka annelerin yüreklerinin yanmasını istemiyorum. Vereceğiniz karar ile belki de torunlarınızın, yeğenlerinizin hayatını kurtarıyor olacaksınız. Oğlum Umut ile olan hayallerimi, yarınlarımı kaybettim. Lütfen başka yarınlar yok olmasın diye emsal bir karara imza atalım."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari sanık B.I'nın dosyasının ayrılmasını, M.S.B. ve Ç.D'nin "olası kasıtla adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmasını, G.U'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatları, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blokunun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Mahkeme, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement