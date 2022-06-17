Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında, 3 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında, 3 sanığa hapis cezası verildi

17.06.2022 13:42

Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında, 3 sanığa hapis cezası verildiİZMİR İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin 3 sanığa hapis cezası verildi.

Depremde 15 kişiye mezar olan apartman davasında, 3 sanığa hapis cezası verildi

İZMİR İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin 3 sanığa hapis cezası verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2'si tutuklu 3 sanığa hapis cezası verildi. Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat B. ve yapı müteahhidi Çetin D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Gündüz Uysal ile firari sanık Bedriye Işıldak duruşmaya gelmedi.

Geçen celsede mütalaa açıklayan duruşma savcısının değişmesi nedeniyle göreve yeni gelen savcı, hukuki görüş farklılıkları olması nedeniyle mütalaanın yeniden değerlendirilmesi için süre isteyen savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti. Daha sonra son savunmasını yapan yapı müteahhidi Çetin Doğan, kararla tahliyesini talep ederek "Binayı en iyi şekilde yaptım. Kalitesiz malzeme kullanmadım. Rahatsızlıklarım var ve çok kötü durumdayım. Ev hapsine de razıyım. Beraatimi istiyorum." dedi. Tutuklu sanık proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise projenin belediye tarafından kontrol edilip onaylandığını, projede sorun olmadığını savundu. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayırıldı.

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2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi 'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis 'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis
Kaynak: İHA

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