İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa

23.06.2022 16:55
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması...

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan fenni mesul T.A, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Sanık H.U'nun avukatı müvekkilinin duruşma öncesi fenalaştığı için mahkeme salonuna gelemediğini söyledi.

İddia makamı, 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Müşteki Hasan İnan'ın avukatı olayda olası kast olduğunu düşündüklerini belirterek, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık T.A. ise inşaatı yapan insanların burada bulunmadığını savunarak, "Sadece ben eleştiriliyorum. Kanunsuz epoksi işlemi yapılmıştır. Bunu yapan firma ortada yoktur. Bütün suçlar bana atılıyor. 'Bütün inşaatı ben yapmışım' gibi tüm yük bana kalıyor." dedi.

Sanık H.U'nun avukatı da müvekkilinin ayaklarından rahatsız olduğu için "ev hapsi"nin kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Avukatın bu sözlerine müştekiler tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.

YORUMLAR
500
Emrah Apartmanı davasında sanıklar için 22,5 yıla kadar hapis istemi Emrah Apartmanı davasında sanıklar için 22,5 yıla kadar hapis istemi Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement