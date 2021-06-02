İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için proje önerisi - Son Dakika

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için proje önerisi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde yıkılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ve bulunduğu alanla ilgili proje önerisinde bulundu.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde yıkılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ve bulunduğu alanla ilgili proje önerisinde bulundu.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklama yapan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, yıkılan binaların aynı metrekareleri korunarak Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alanda rahatlıkla "deprem farkındalık alanı" yapılabileceğini söyledi.

Kahraman, projede tüm kat maliklerinin haklarının korunduğunu, hiçbir hak kaybına neden olunmadığını belirterek, "Projeyi Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de gördü ve uygulanabilir olarak değerlendirdi." dedi.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi 2. Başkanı Mete Hüsünbeyi ise "Rıza Bey Apartmanı bu depremin simgesi haline geldi. 400'ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu olarak Rıza Bey apartmanın da bulunduğu K1 alanında 'Deprem Farkındalık Parkı' yapılmasını, hak sahiplerinin de yerinde dairelerine sahip olmaları yönündeki talebimizi belirtmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı yönde açıklamaları olmuştu. Mimarlar Odası İzmir Şubemizden bu yönde proje hazırlamalarını rica etmiştik. Söz konusu proje hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için proje önerisi - Son Dakika

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için proje önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]