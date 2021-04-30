İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede (2) - Son Dakika

2 TUTUKLAMA

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 18 şüphelinin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili olarak tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,