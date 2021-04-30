İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede - Son Dakika

İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede

30.04.2021 12:03

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan 20 şüpheliden, dün 12'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan 20 şüpheliden, dün 12'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün 6 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişiden birinin sağlık kontrolünde koronavirüse rastlanması, birinin de yatalak olduğu gerekçesiyle haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi. Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılıp, deliller toplandı. İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeler temin edilerek muhafaza altına alındı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanması istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edilmiş ve binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme (özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldı. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler de yapıldı. Gelinen aşama itibariyle nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

2 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, aralarında bina gözetmeni, yapı denetim firması gözetmeni, apartman fenni mesulü, izinsiz tadilat yapan kişiler, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen ve kooperatif yöneticilerinin aralarında bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden polisteki işlemleri tamamalanan 12'si dün 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı ise bugün adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüpheliden biri kontrolünde koronavirüse rastlanması, diğerinin ise yatalak olduğu gerekçesiyle haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede
İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede

Gözaltı, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili 6 şüpheli daha adliyede - Son Dakika


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