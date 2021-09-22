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İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular - Son Dakika

İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular

22.09.2021 10:36
İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası gönüllü destek veren vatandaşlar, meydana gelebilecek afetlerde gönüllü faaliyetlerine devam etme kararı vererek dernek kurdular.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası gönüllü destek veren vatandaşlar, meydana gelebilecek afetlerde gönüllü faaliyetlerine devam etme kararı vererek dernek kurdular.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde, gönüllü destek veren bir grup vatandaş, meydana gelebilecek afetlerde gönüllü faaliyetlerine devam etme kararı verdi. Depremde çalıştıkları bölgelerde yaşadıklarından etkilenen her yaştan ve meslekten gönüllüler, İZMAK (İzmir Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği) ismiyle bir arama kurtarma ve sosyal yardımlaşma derneği kurdu. İzmir merkezli kurulan ekibin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her canlıya yardımcı olmak adına eğitimlerine başladığı bildirildi.

Hafta sonlarını eğitime ayırıyorlar

İZMAK Derneği ekipleri, AKEM Arama Kurtarma ile yaptıkları protokol gereği eğitimlerine başladı. Dernek ekibi, hafta sonlarını arama kurtarma eğitimlerine ayırırken, Dernek Başkanı Arzu Çetin faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Çetin, 30 Ekim depreminin kendileri için bir milat olduğunu, yaşadıklarından ve gördüklerinden çok etkilenen bir grup arkadaşıyla bu yolda canla başla çalışacaklarını söyledi. Başkan Çetin ayrıca, kendilerinin henüz profesyonel bir ekip olmadıklarını ama AKEM ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede ihtiyaç duyan herkese profesyonel destek verebileceklerini de sözlerine ekledi.

AKEM Arama Kurtarma Ekip Lideri Ömer Canayakın ise İZMAK'ın kurulmasından büyük mutluluk duyduğunu, gönüllü her kuruma canı gönülden destek vermeye devam edeceğini aktardı. Uzun zamandır profesyonel arama kurtarma faaliyetleri içinde olduğunu bildiren Canayakın, "Ülkemizde acil durum ve afet anlamında devletin yoğun bir çaba içinde bulunmaktadır. Fakat yaşanan olaylardan görüldüğü üzere vatandaşların da bu konuda bilinçlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bir afet sırasında gönüllü ekipler çok büyük fayda sağlamaktadır. AKEM olarak vatandaşlara ve kurumlara gönüllü destek vermeye devam ediyoruz. Amacımız acılarımızı mümkün olduğunca aza indirmek. Bu konuda duyarlı insanlarımızla bir araya gelmek ve bilgi paylaşımı yapmak bizi çok mutlu ediyor. İZMAK' la yaptığımız ilk eğitim arazide arama kurtarma üzerine oldu. İlerleyen zamanlarda diğer afet ve acil durum eğitimlerini de vermeye devam edeceğiz. Önemli olan insanlarımızın bu konuda duyarlı olması" sözlerine yer verdi. - İZMİR

İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular
İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular
İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular
İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular
İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular

Arama Kurtarma, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir depreminden etkilenip gönüllü arama kurtarma ekibi kurdular - Son Dakika
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