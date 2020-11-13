İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket - Son Dakika

İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket

13.11.2020 11:18

İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir depreminde enkaz bölgelerine jeneratör ve ışık desteği sağlayan ekibe teşekkür plaketi takdim edildi İzmir'de meydana gelen 6.

İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir depreminde enkaz bölgelerine jeneratör ve ışık desteği sağlayan ekibe teşekkür plaketi takdim edildi

MANİSA - İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde enkaz bölgelerine ışık ve jeneratör desteği sağlayan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine Genel Müdür Burak Aslay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İzmir'de meydana gelen depremde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine plaket takdim ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün teşekkürlerini iletti. Afet bölgesinde birlik ve beraberlik içerisinde önemli işler yaptıklarını söyleyen Aslay, MASKİ olarak deprem bölgesine ışık olduklarını ifade ederek, "Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde afet bölgesinde görev alan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine Genel Müdür Burak Aslay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Deprem bölgesinde üstün gayret göstererek özverili bir şekilde görev yapan personeller için düzenlenen plaket takdim törenine MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan katıldı.

MASKİ deprem bölgesinde seferber oldu

Meydana gelen depremde bölgeye ilk gidenlerden olduklarının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Deprem ülkemizde sürekli görünen, maalesef can kayıplarına ve mal kayıplarına neden olan bir afet. Yakınımızda İzmir'de böyle bir afetin meydana gelmesinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Ama şunu diyebiliriz ki, meydana gelen afetlerde birlik ve bütünlüğümüzden ödün vermeden Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde MASKİ olarak afet bölgesine müdahalede bulunduk. Işık kulelerimiz ve jeneratörlerimiz ile afet bölgesine ışık olduk. En önemlisi ise siz değerli personellerimiz ile İzmirli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür enkazlardan birçok kişiyi de sağ salim çıkarttık. Hepinizden Allah razı olsun. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Başkan Ergün'den personele teşekkür

Afet bölgesinde canla başla görev yapan personellere teşekkür plaketi takdim eden Genel Müdür Burak Aslay, "İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile İtfaiye dairesi başta olmak üzere ilgili daire başkanlıkları ve MASKİ Genel Müdürlüğü personeli afet bölgesinde seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde çıkarılması adına başarılı çalışmalar yürüten ekiplerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün teşekkürlerini iletmeyi bir borç bilirim. Ben de Sayın Başkanımız ve Genel Müdürlüğümüz adına böyle bir afet durumunda canla başla mesai mefhumu gözetmeden bölgeye giderek enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarmaya yönelik yapmış olduğunuz bütün çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Genel Müdür Aslay, açıklamasının ardından deprem bölgesinde görev yapan personele tek tek teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket
İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, İzmir, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde ışık olan kahramanlara plaket - Son Dakika


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