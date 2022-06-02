İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi - Son Dakika
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İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi

02.06.2022 16:51

İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi Depremi önceden haber veren sistem tanıtıldı Konut, fabrika ve işyerleri gibi tüm binalarda uygulanabilecek, depremi önceden haber veren sistem tanıtıldı.

İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi

Depremi önceden haber veren sistem tanıtıldı

İSTANBUL - Konut, fabrika ve işyerleri gibi tüm binalarda uygulanabilecek, depremi önceden haber veren sistem tanıtıldı. Sistem; depremin büyüklüğüne ve özelliğine göre depremi oluşum anında yakalayarak deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak bazen saniyeler bazen ise dakikalar öncesinden haber veriyor.

Yerli ve yabancı 4 firmanın ortak girişimiyle hayata geçirilerek kurulan deprem erken uyarı sistemi EDİS, depremi önceden haber vererek insanların hayatını kurtarmayı, aynı zamanda işletmelerdeki büyük ölçekli maddi kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor. Yazılım ve telif haklarının tamamı Türkiye'ye ait olan yazılımda, yabancı ortaklarla beraber geliştirilmekte olan EDİS projesi, eş zamanlı olarak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de sürdürülmekte olup en kısa sürede deprem kuşağındaki tüm ülkelerde hizmete girmesi bekleniyor.

Deprem erken uyarı sistemi 'EDİS'in tanıtımı akademisyen, bürokrat ve kamu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark Kongre Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında sunumu projenin kurucu ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen yaptı.

Projenin mimarlarından EDİS Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen, "EDIS ile deprem sarsıntılarının yerleşim yerlerine gelişini beklemeden, depremi oluşum anında yakalayarak deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak saniyeler, bazen dakikalar öncesinde fazladan bir zaman kazandırmak artık mümkün" dedi.

Erişen, "Depremin büyüklüğüne ve derinliğine göre önceden haber verme süresi değişiyor. Bazen saniyeler bazen dakikalar üzerine çıkabiliyor. İzmir depremlerinin birinde 16, birinde 23 saniye önce deprem sinyalini yetkili kuruluşlara ilettik. Bina sistemleri de altyapısını tamamladığında siren sistemini uygulayabileceğiz. Bunun yanında isteyen kullanıcılar uygulamamızı cep telefonlarına indirerek ücretsiz olarak depremden önceden haberdar olacak" diye konuştu.

EDİS'in bir simülasyon ile tanıtıldığı basın toplantısında sistemi anlatan Ali Emre Erişen, proje kapsamında Marmara Bölgesi'nde belirlenen alanlara EDIS Deprem Algılama Radar Sistemleri'nin konumlandırıldığını ve bunlardan alınan sinyallerin saliseler içerisinde tüm kullanıcılara aktarılacak şekilde dizayn edildiğini belirtti. Erişen, yapılan testlerde elde edilen sonuçlara bakıldığında ise, şu ana kadar dünya üzerinde geliştirilmiş en hızlı ve yüksek teknolojiye ulaşıldığının görüldüğünün ve bilimsel olarak ispatlandığının altını çizdi.

İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi
İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi
İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi
İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir depremini 23 saniye önce bildiren sistem, uygulamaya girdi - Son Dakika


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