İzmir depreminin ardından sigorta eksperleri hasar tespit çalışmalarına başladı

Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta eksperlerinin temsilcisi olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, İzmir depreminin Türkiye'de olduğu gibi sigorta eksperleri camiasında da derin acılar yaşattığını belirtti.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"30 Ekim 2020 Cuma günü meydana gelen İzmir depremi nedeniyle sigorta eksperleri camiası olarak derin üzüntü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bir daha böyle büyük felaketler yaşamamasını yürekten temenni ediyoruz.

Sigorta eksperleri olarak geçmişte yaşanan depremlerde olduğu gibi İzmir'de yaşanan depremden zarar gören sigortalıların, yaralarını bir nebze olsun azaltmak, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sahada çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branştaki ruhsatname sahibi eksperlerimiz İzmir'e gelerek çalışmalarına başlamışlardır. Bu süreçte, vatandaşlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin sahada çalışan eksperlerimize yardımcı olmalarını, sigorta için hasar tespitine geldiğini ifade eden kişilerden eksper kimlik kartının ibrazını talep etmelerini önemle rica ederiz. Sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip, raporlarımızı DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle göstermekteyiz. Öncelikle başka hayatları kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimize minnetlerimizi sunarak; tüm içtenliğimizle İzmir depreminde yakınlarını, evlerini, iş yerlerini kaybeden ve deprem mağduru olan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini ister, oluşan sigorta konusu hasarların ivedilikle ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Eksperin hasar tespitine başlaması için öncelikle hasar ihbarının yapılması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden, ihtiyari deprem teminatı içeren poliçeler için hasar ihbarının ise, ilgili sigorta şirketlerinden yapılması gerektiğini" ifade etti. - ANKARA