İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü - Son Dakika

İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü

07.11.2020 17:05

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkazda kalanların kurtarılmasında görev alan Tunceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 7 personel, kentte geri döndü.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkazda kalanların kurtarılmasında görev alan Tunceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 7 personel, kentte geri döndü.

Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde deprem haberini alır almaz İzmir'e doğru yola çıktıklarını anımsattı.

AFAD Başkanlığının emriyle Tunceli'den Diyarbakır'a gittiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buradan askeri uçaklarla İzmir'e ulaştık. Türkiye'nin her yerinden AFAD, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, AKUT, JAK, belediyeler ve İHH ekipleri, deprem haberini alır almaz enkaz altında kalmış vatandaşlara ulaşmak için direkt bölgeye intikal etti. Allah bir daha ülkemize böyle acılar vermesin. Tüm ekiplerimizin emeğine sağlık."

Erdoğan, enkaz altında kalan son canı kurtarana kadar çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir'de kaldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da sağlık ve sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arama kurtarmada çok iyiyiz"

AFAD personeli Özgür Aydoğdu da Türkiye'nin afetlerde arama kurtarma konusunda artık dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Depremin yaşandığı İzmir'e ekip olarak hızlı şekilde intikal ettiklerini ifade eden Aydoğdu, "Kargo uçaklarıyla bölgeye gittik. Gece 12 sıralarında da ilk enkazımıza ulaştık. Oraya gittiğimizde zaten civar illerden birçok ekip bölgeye gelmişti. Şunu gördük, artık biz arama kurtarmada çok iyiyiz. Orada birçok insanın hayatına dokunduk. Birçok insanı enkazdan sağ çıkardık. Maalesef hayatını kaybeden insanlarımız da oldu." diye konuştu.

Aydoğdu, arama kurtarma çalışmalarında ekip işinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Biz Tunceli'den 6 personel ve il müdürüm ile toplam 7 personel İzmir'e vardık. Bütün AFAD kurtarma ekipleri, gönüllü STK'lar ve itfaiye ekipleri olsun hep birlikte tamamen bir vücut haline geldik. Bizim amacımız kısa sürede bir cana ulaşabilmek ve bir cana dokunmak oldu. İzmir halkı da bize çok büyük destek verdi."

"Daha çok insana ulaşmayı isterdik"

İzmir'deki apartman enkazlarında diğer ekiplerle koordineli çalıştıklarını anlatan Aydoğdu, "Biz daha çok insana ulaşabilmek isterdik. Maalesef binaların çökme sebepleri ve depremin büyüklüğü buna müsaade etmedi. İzmir'de her canlıya ulaştığımızda sanki yeniden tazeleniyormuşuz gibi olduk. Biz bir afet ülkesiyiz. Ne zaman nerede deprem ve afet olacağı belli değil. Bizlerin bu konuda daha çok hazırlık yapması lazım ve daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. İnsanların daha çok bilinçlenmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişinin kurtarılmasında görev alan Tunceli AFAD ekibi, Emrah Apartmanı enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşmış ve aynı apartmanın enkazından 2 kediyi canlı çıkarmıştı.

Ekipler, Rıza Bey Apartmanı enkazında ise Ayda Gezgin'in sağ kurtarılmasında görev almıştı.

İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü
İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü

Tunceli, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminin kahramanları görev yerleri Tunceli'ye döndü - Son Dakika


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