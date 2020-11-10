İzmir depreminin kahramanları onurlandırıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'a, Manisa İtfaiyesi adına plaket takdim edildi. Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi İzmir depreminde yaşamını yitirenleri anan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "30 Ekim tarihinde ülkece hepimizi yasa boğan merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki bir deprem felaketi meydana geldi. AFAD verilerine göre 115 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiş, 1034 vatandaşımız da yaralanmıştır. Öncelikle deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Manisa'mız da bu büyük depremi ciddi şekilde hissetti. Manisalı hemşerilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kurtarma ve Enkaz Çalışmalarında Yer Alanlara Teşekkür

Depremin meydana geldiği andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızla il genelinde hasar tespiti yaptığını anlatan Güzgülü, "Şehrimizde herhangi bir olumsuzluk olmadığını gördükten sonra itfaiye ekiplerimize talimat vererek, komşumuz İzmir'e hareket ettik. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız başta olmak üzere, Yol Yapım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz araç ve personeliyle hızla arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Kurtarılan canlar yüreğimize su serpse de, giden canlar yüreklerimizi yaktı. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız başta olmak üzere, orada gerek çalışma anlamında gerekse gönüllülük esasıyla görev alan tüm personelimize özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların nezdinde AFAD, UMKE, Kızılay, JAK, AKUT, diğer belediyeler ve sivil toplum örgütlerine de minnet duygularımızı sunuyoruz. Edirne'den Ardahan'a İzmir için tek yürek olan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanına teşekkür plaketi

Depremin yaralarının sarılması noktasında da çalışma yürüttüklerini belirten Güzgülü, "İzmir'de yaraların sarılması noktasında devletimizin yanında yer alarak, vatandaşlarımıza gıda, hijyen, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri, sağlık ve psikolojik açıdan destek sağlıyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Zabıta Dairesi Başkanlıklarımız ve psikologlarımızla İzmir'de İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Bu bağlamda bir kez daha İzmir'imize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

İtfaiyeye teşekkür plaketi

Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında yaşadığı anların yer aldığı video izlendi. Video gösteriminin ardından Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'a Manisa İtfaiyesi adına teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. - MANİSA