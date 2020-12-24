İzmir depreminin kahramanları, tecrübelerini Kahramankazan arama kurtarma birliği ile paylaştı - Son Dakika

İzmir depreminde Ayda Gezgin bebek ve Ares adlı köpeği enkaz altından çıkartan Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, arama kurtarma adaylarıyla tecrübelerini aktardı.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde kurulan ve gönüllü 30 personelden oluşan arama kurtarma ekibinin eğitimleri devam ediyor.

İzmir depreminde Ayda Gezgin bebek ve Ares adlı köpeği enkaz altından çıkartan İHH gönüllüleri Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, kurtarma ekibi adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

Belediye arama kurtarma ekibinin eğitimlerinden sorumlu, aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olan Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, motivasyon sağlalası için bu alanda başarılı çalışmalar gerçekleştiren kişileri davet edip eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

İHH gönüllüleri Ahmet Çelik ve İbrahim Topal da seminerde, arama kurtarma nedir, görevli kişide bulunması gereken özellikler, olası arama kurtarma öncesi yapılması gereken hazırlıklar gibi konularda bilgi verdi, İzmir depremindeki arama kurtarma faaliyetlerinde yaşadıklarını anlattı.

Yeni kurulan ekibe tavsiyelerde bulunan Çelik ve Topal, "Her zaman aradığınız hedefinize ulaşamayabilir ya da cansız bedenine ulaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri de canlı ya da cansız ulaştığınız kişiyle aranızda duygusal bağ kurmaktan, onu ailenizden bir yakınınızla özdeşleştirmekten kaçının. Yoksa işinizi tam anlamıyla sürdürmeniz mümkün olmayabilir. Bazen çok sayıda arama kurtarma ekibi bir arada çalışmak durumunda kalabiliyor. Ancak kimi zaman hedefe ulaşan bir kişi olabiliyor. Bu yüzden 'illaki hedefe biz ulaşacağız' diye kendinizi şartlandırmayın. Sonuçta hedefe ulaşan bir kişi de olsa arka planda çalışan bir ekip var." ifadelerini kullandı.