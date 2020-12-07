Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü - Son Dakika

Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
07.12.2020 18:13
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü.
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
İZMİR - İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü.
DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'deki depreme Rıza Bey Apartmanı'nda evde yalnız olduğu sırada yakalanmış, enkazdan 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde depremden sonra ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika Spor yaparken maske takmak zararlı mı? Eğitmen Kerem Pancaroğlu, Haberler.com YouTube kanalında anlattı Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?