İzmir depreminin sembolü İnci depremin ardından ilk kez yürüdü - Son Dakika

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü.

DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'deki depreme Rıza Bey Apartmanı'nda evde yalnız olduğu sırada yakalanmış, enkazdan 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde depremden sonra ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - İZMİR