İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi - Son Dakika

İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi

12.11.2020 11:58

İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, önemli bir çalışmaya imza attı Belediye yetkilileri, korona virüsün baş kahramanları sağlık çalışanlarını, kentin tarihi mekanlarını ve Diyarbakır şivesi ile...

İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, önemli bir çalışmaya imza attı

Belediye yetkilileri, korona virüsün baş kahramanları sağlık çalışanlarını, kentin tarihi mekanlarını ve Diyarbakır şivesi ile korona virüs tedbirlerini duvarlara resmetti

Ekipler, İzmir'de meydana gelen depremin simgeleri haline gelen Elif ve Ayda bebekleri de unutmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, kentin duvarlarına korona virüsün baş kahramanları sağlık çalışanlarını, tarihi mekanlarını ve Diyarbakır şivesi ile korona virüs tedbirlerini resmetti. Belediye ekipleri İzmir depreminin simgeleri haline gelen Elif ve Ayda bebeği de unutmayarak kurtarıldıkları anın resimlerini duvara çizdi.

Kayapınar Belediyesi, Küçük Fırçalar Büyük Dokunuşlar projesi kapsamından 750 metrekarelik alanda 45 duvarı sosyal mesajlar içeren konseptlerle boyadı. İzmir depreminin sembolü haline gelen Ayda ve Elif bebek, korona virüsün baş kahramanları olan sağlık çalışanları, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını, doğal güzellikleri ve Diyarbakır şivesi ile korona virüse karşı tedbir mesajları tek tek duvarlara işlendi. Bakanın bir daha baktığı proje vatandaşlardan tam not aldı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, projenin gerçekleştiği alanları ziyaret ederek incelemede bulundu.

"Vatandaşlarımız bu faaliyetleri sahipleniyorlar"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, projeyi vatandaşların sahiplendiğini kaydetti. Kaymakam Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak parklarımızda, sokaklarımızda bulunan duvarlarımızı sanatla buluşturma faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 750 metrekarelik alanda 45 duvarımızı boyadık. Burada çeşitli konseptler üzerinde çalışıyoruz, Diyarbakır'ın kültürel tarihi değerleri, bir taraftan sağlık çalışanlarına destek, bir taraftan ise İzmir depremiyle ilgili sosyal mesajlarımız oldu. Vatandaşlarımız buradan çok mutlu olarak ayrılıyorlar, anı fotoğrafları çekiyorlar, amacımız Kayapınar güzel olsun. Vatandaşlarımız bu faaliyetleri sahipleniyorlar, biz bunları yaptıktan sonra başkası gelip üzerini çizip bozmuyor, güzel şeyler yapıldığında sahip çıkılıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız o güzellikleri koruyor, ben bu bakımdan Kayapınar'da yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel bir görüntü"

Vatandaşlardan Hidayet Durmaz, projenin çok güzel olduğunu aktararak duyarlılık sağlandığını vurguladı. Durmaz, "Çok güzel bir görüntü olmuş. Beton yığınındansa böyle insanlara neler olduğunu hatırlatmaları, göz önünde tutmaları güzel. Pandeminin ne kadar önemli olduğunu da anlatıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor, tedbir almadığımız için her gün insanlar ölüyor. Tedbir alırsak yeneriz bu hastalığı" diye konuştu.

İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi
İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi
İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi
İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi

Diyarbakır, Kayapınar, Ünal Koç, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi - Son Dakika


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