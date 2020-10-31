İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı - Son Dakika

İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı
31.10.2020 18:31
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki kaydedilen sesi ortaya çıktı.
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı
KOCAELİ - İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki kaydedilen sesi ortaya çıktı.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından yapılan çalışma ile depremin yer altında kaydedilen sinyal sesi işitilebilir hale dönüştürüldü. Ortaya çıkan ses kaydı depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
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