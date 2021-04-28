İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 13'ÜNE GÖZALTI

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 13'ü, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Yakalanan şüphelilerin; Rıza Bey Apartmanı'nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapan R.B., R.B., A.A. İ.A., bina gözetmeni D.K., statik proje müellifi T.P. ve kat maliklerinden olup, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kişilerden T.Ö., Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü M.K., Doğanlar Apartmanı'nın gözetmeni G.U., Emrah Apartmanı'nın gözetmeni H.B.S., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü E.İ., kooperatif yöneticisi K.K., denetimini gerçekleştiren yapı denetim firması yöneticisi E.P.T. olduğu öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,