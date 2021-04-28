İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (3) - Son Dakika

İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (3)
28.04.2021 18:17
GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİİzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.
GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Davut CAN/İZMİR,
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş