İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (3) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,