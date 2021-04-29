İZMİR DEPREMİYLE İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 19'A YÜKSELDİ - Son Dakika

81 ile yeni genelge! Tam kapanmada görev belgesi alacaklarla ilgili her şey netleşti

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 1'i daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 20'ye yükselirken, diğer 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan dün gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü kadın 7'si polisteki işlemlerinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' vermek suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, binaları yapan müteahhitlerin suçlu ve sorumlu olduklarını söyledikleri belirtildi.