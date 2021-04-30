İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede - Son Dakika

İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

30.04.2021 12:22

İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

İZMİR - İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Dün emniyette işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatılmıştı. Olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alınırken, dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'inin tutuklandı; 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerden 2'sinin sağlık durumları gözetilerek hakkındaki gözaltı kararının iptal olduğu öğrenilirken 6 şüpheli daha bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlamaları reddettiler

Öte yandan depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili gözaltına alındıkları öğrenilen 6 şüphelinin emniyetteki ifadelerinde, kat malikleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle binada bir işlem yapamadıklarını, bu yüzden olaydan kendilerinin sorumlu olmadıklarını söyledikleri öne sürüldü.

İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de depremle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede - Son Dakika


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