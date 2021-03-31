İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli - Son Dakika

İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli

31.03.2021 11:58

Depremzedeler hırsızlardan dertliİZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı depremin ardından vatandaşların boşalttığı hasarlı evler, hırsızların hedefi haline geldi.

Depremzedeler hırsızlardan dertli

İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı depremin ardından vatandaşların boşalttığı hasarlı evler, hırsızların hedefi haline geldi. İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, son 1 ayda 10 eve hırsız girdiğini belirterek, Ev sakinlerinin giremediği konutlara hırsızlar girmeye başladı dedi. Hırsızların girdikleri binadan ellerindeki torbalarla çıktıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina da zarar gördü. Yıkılan binaların yanı sıra birçok binada 'hafif, orta ve ağır' seviyede hasar oluştu. Evleri hasar görenlerin bazıları kiraya çıkarken, bazıları da eşyalarını hasarlı binalarda bırakarak, yakınlarının yanına taşındı. Depremzedeler şimdi de hırsızlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle bazı vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı. Hırsızlık şüphelilerinin bir binadan ellerinde torbalarla çıktıkları anları ise güvenlik kamerası görüntüledi.

İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, son 1 ayda 10 evden hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, 30 Ekim 2020 depreminden sonra Bayraklı bölgesindeki 'ağır' ve 'orta' hasarlı binalar anında boşaltıldı. Şu an ağır hasarlı binaların önlerinde emniyet güçleri bulunuyor. Onlarda pek sıkıntı olmuyor. Ancak orta ve hafif hasarlı evlerde hırsızlık olayları arttı. Çünkü ev sakinlerinin konutlarına girememesiyle evlere hırsızlar girmeye başladı dedi.

Evi depremde hasar gören İlker Cengiz (42), Hasarlı binalar mecburen boşaltılınca evlere hırsızlar dadandı. Üst katımızdaki evin kapısını kırıp, eşyalarını götürmeye kalktılar. Hatta çamaşır makinesi ve buzdolabını zemine kadar indirmişler. Korkup, bırakmışlar. Evimdeki eşyalarımı boşaltıyorum diye konuştu.

Kamu personeli Ayhan Erkan (50) da, Biz depremden mağdur olan kişileriz. Orta hasarlı evlerimize şu an giremiyoruz. Elektrik ve sularımız kesildi. Devletimiz haklı olarak oturmaya izin vermiyor. Birçok arkadaşımız kiraya çıktı. Eşyalarımızın bir kısmını alamadık. Çevrede hırsızlıklar olmaya başladı. Evimize hırsız girdi. Bir kısım eşyalarımızı alıp, götürdüler. Bahçemizdeki demirleri bile çalmaya başladılar. Çok mağduruz dedi.

Emekli memur İsmail Ateş (58) ise, 'Binamız orta hasarlı olduğu için evlerimize giremiyoruz. Evlerimize hırsızlar giriyor. Bina dışında kameramız var. Bunların kabloları dahi çalınıyor. Ben 3'üncü kez kablo bağlattım. Bizim sitede kapıları kırıp, 2 eve girdiler' dedi.

Hırsızlıkların bazılarının teşebbüs aşamasında kaldığını söyleyen Ateş, Çevre binalarda da oluyor. Tabii polis arkadaşlarımız var. Ancak onların görmeyeceği yerden rahatlıkla girebiliyorlar. Güvenliğin biraz daha artırılmasını istiyoruz. Bu konuda çok mağduruz ifadelerini kullandı.

İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli
İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli
İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli
İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli

Seferihisar, Hırsızlık, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Depremzedeler hırsızlardan dertli - Son Dakika


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