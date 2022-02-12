İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'nde kredi desteği talebi - Son Dakika

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremzedelerin kimseden hibe beklemediğini, destek kredisi istediklerini belirtti.

Özkan, yaptığı açıklamada, 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminde 80 bin konutun hasar aldığını, yaklaşık 500 bin kişinin de evsiz kaldığını hatırlattı.

Depremin hasar verdiği konut sahiplerinin hiçbir kurumdan destek bulamadığını savunan Özkan, "11 ay boyunca emsal artışı için adeta savaş verdiğimiz ve pinpon topu gibi ortada dolaştırıldığımız unutulmamalıdır. 15 aydır da faizsiz kredi için yalvarıyoruz. Siyasi partiler arasındaki 'Sözde depremzedeyi siyasete alet etmeme' söyleminin arkasındaki sürtüşme ile bugünlere kadar geldik." ifadelerini kullandı.

Özkan, hasarlı olan yapıların yenilenmesi ve güvenli konutlara dönüştürülmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüce devletimiz bu insanları kentsel dönüşümcü olarak görmemeli, depremzede olarak görmeli ve ona göre muamele etmelidir. Yani '400 bin liralık kentsel dönüşüm kredisini çek, ortalama 3 bin lira maaşla 8 bin liralık taksidi 10 yıl boyunca öde.' dememelidir. Bizler göründüğü üzere 2 yıl ötelemeli en az 20 yıl vadeli 0 faizli 600 bin lira kredi ile bu işin içinden zar zor çıkabiliriz. Depremzedeler kimseden hibe beklemiyor. Konutlarını yaparak çoluğuyla çocuğuyla güvenli evde otururken onuruyla, gururuyla ödeyebileceği destek kredisi bekliyor. Günümüz koşullarında 100 metrekare bir konutun yapım maliyeti 800 bin lira olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa destek kredisi istemekte ne kadar haklı olduğumuz görülecektir."

Haydar Özkan, depremde yaptığı inşaatı hasar gören müteahhitlerin müteahhitlik karnesinin iptal edilmesini istediklerini de ifade etti.