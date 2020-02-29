İzmir derbisinde Altay ile Altınordu karşılaşacak! Tarihte 28. kez...

Ligde ilk 6'da yer alma mücadelesini sürdüren Altay ile düşme hattından iyice uzaklaşmak isteyen Altınordu, saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.



Bu sezon Sait Karafırtınalar ve Ali Tandoğan'dan sonra takımı Yalçın Koşukavak'a emanet eden Altay, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Ligde 25. haftaya 35 puan ve averajla 6. sırada giren siyah-beyazlı ekip, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu sezon çıktığı 4 maçı da kazandı.



Ligde 25. hafta öncesinde 27 puanı bulunan Altınordu'nun deplasmanda galibiyeti bulunmuyor.



- 28. randevu



Altay ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 7'si 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 27 maçta karşılaştı.



İki ekibin geride kalan maçlarında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 11, Altay'ın 8 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



Bu karşılaşmalarda Altınordu 33 gol atarken, Altay 29 gol kaydetti.



Paixao, Altınordu maçlarını seviyor



Rekabette 41 farklı futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Dörder gol atan Altınordu'dan Arif Gümüşçeviren ile Altay'dan Marco Paixao, en golcü isimler konumunda bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekibin Portekizli golcüsü Paixao, Altınordu'ya karşı forma giydiği son 3 maçta da fileleri havalandırdı.



- Uluç: "Zirve yarışında önemli bir viraj"



Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, ligde ilk 6 içinden kopmadan sezon sonuna kadar devam etmek istediklerini söyledi.



Yoğun program içinde son 2 maçta 4 puan aldıklarını hatırlatan Uluç, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Zirve yarışında önemli bir viraj olan Altınordu derbisinde 3 puan hedefiyle sahada olacağız. Derbinin ruhuna yakışır şekilde güzel bir mücadele olacağına inanıyorum. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki güzel sonuçlarımıza devam edip, yolumuza kayıpsız ilerlemek istiyoruz. Büyük Altay taraftarının da her zamanki gibi bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz."



- Eroğlu: "Derbinin güzel, İzmir'e yakışacak bir şekilde geçmesini diliyorum"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldıklarını, bunun da takıma moral anlamında çok katkı verdiğini söyledi.



Bu hafta Altay'a karşı deplasman takımı olarak gözükmelerine rağmen Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu sezon başarılı sonuçlara imza attıklarını kaydeden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Derbinin güzel, İzmir'e yakışacak bir şekilde geçmesini diliyorum. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay'la oynadığımız maçlar güzel geçiyor. Rakibimiz tecrübeli oyunculara sahip, biz de genç bir kadroyuz. İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu'nun Göztepe gibi Süper Lig'de olacağına inanıyorum."



