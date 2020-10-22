İzmir derbisinde Altınordu güldü - Son Dakika

İzmir derbisinde Altınordu güldü

22.10.2020 10:36
İzmir derbisinde Altınordu güldü, System.String[]

Altınordu, TFF 1. Lig'in 6. haftasında İzmir derbisinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 6. haftasında İzmir derbisinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı. Altay ise 10 puanda kalarak zirve için fırsat tepti.

TFF 1. Lig'in 6. hafta maçında Altınordu, İzmir derbisinde sahasında Altay'ı konuk etti. Dengeli başlayan mücadelede sessizliği 7. dakikada Altay bozdu. Ceza sahası ön çizgisinde rakiplerini çalımlayan Paixao, yaklaşık 20 metreden attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Altınordu'nun bu gole yanıtı ise yalnızca 2 dakika sonra geldi. Sol kanattan Ufuk Budak'ın kale önüne kestiği topa dokunan Ahmet Dereli skoru dengeleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla bitecek denirken 44. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan ceza sahası içine attığı topa gelişine vuruş yapan Ahmet Dereli, takımının ve kendisinin 2. golünü filelere gönderdi. İlk yarı Altınordu'nun 2-1'lik üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklar gerçekleştirse de mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Altınordu özgüven kazandı

Bu sonuçla Altınordu, 6 maç sonunda 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti. Altınordu'da Ahmet Dereli attığı 2 golle takımını galibiyete taşırken, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek ise gösterdiği etkili performansla takdir topladı. Maç boyunca Altay'ın ataklarına karşı iyi bir alan savunması yapan Altınordu, rakibinin hücum oyuncularına fazla şans tanımadı. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kazandığımız topları daha iyi kullanabilirdik. Golü bulsaydık farkı daha da açabilirdik" ifadelerini kullandı.

Altay'ı korona virüs vurdu

Altay'da ise maçtan 1 gün önce yaşanan korona virüs şoku mücadelede hissedildi. 8'i futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3'ü teknik heyet, 2'si sağlık çalışanı ve 2'si idari personelde olmak üzere 15 kişide pozitif vakaya rastlanması siyah-beyazlıları hem moral hem de performans anlamında etkiledi. Maça geçen haftaki 11'den 2 değişiklikle başlayan Altay'da Lokman Gör'ün yerine Cocalic, Kappel'in yerine Amorim forma giydi. Siyah-beyazlıların gol kralı Paixao bu maçta da gol atmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Paixao, bu maçtaki golüyle beraber 6 maçta 6 gole ulaşarak gol krallığındaki liderliğini sürdürdü. 6 hafta sonunda 10 puanda kalan Altay, zirve için fırsat tepmiş oldu. - İZMİR

İzmir derbisinde Altınordu güldü
İzmir derbisinde Altınordu güldü
İzmir derbisinde Altınordu güldü

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir derbisinde Altınordu güldü - Son Dakika Spor

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