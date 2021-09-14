Üye Girişi
İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı - Son Dakika

İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

14.09.2021 11:55
İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı, System.String[]

ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak.

ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olup, A Milli Takım'ı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyarak bir ilke imza atan 71 yaşındaki Mustafa Denizli ile ülkemizde ilk kez çalışan 38 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, derbide zafer elde etmek için taktik savaşı verecek. İki teknik adamın da karşılaşma için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Altay'da futbolcu olarak 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan Mustafa Denizli, 38 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü kulübü 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkardı. 1987'den bu yana teknik patronluk yapan Denizli, Almanya, İran ve Azerbaycan'da da çalıştı. Ligi en iyi tanıyan teknik direktörlerden olan tecrübeli hoca, Süper Lig'de 3, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 2'şer kez zafere ulaştı. Maestro ise 2017'de teknik direktörlük kariyerine başladığı Spartak Trnava'yı Slovakya şampiyonu yaptı. Genç teknik adam CSKA Sofya, Sturm Graz ve Al-Taawoun kulüplerini de çalıştırdı. Süper Lig'i yeni tanıyan Maestro, ligdeki ilk maçına geçen pazar günü Başakşehir önünde çıktı.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

İzmirli futbolseverlerin merakla beklediği Altay-Göztepe derbisinde 3 futbolcu eski takımlarına rakip olacak. Geçen sezon devre arasında Göztepe'den Altay'a transfer olan Gabonlu ön libero Andre Poko ile gurbetçi forvet Deniz Kadah siyah-beyazlı takımın galibiyetini, altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan ön libero Atakan Çankaya ise Göztepe'nin galip gelmesini isteyecek. Altay'da eski Göztepeli futbolculardan Mossoro, Gençer ve Mehmet Erdem ise kadro dışı kalmaları nedeniyle görev yapamayacak.


İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı
İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

Türkiye, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi 12:27 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan 12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı 12:00 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi 10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Tarım Bakanlığı ve DSİ, 10:26 Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Tosuncuk hakim karşısında! 30 bin lirasını kaptıran vatandaşı mahkeme başkanı bile ikna edemedi Tosuncuk hakim karşısında! 30 bin lirasını kaptıran vatandaşı mahkeme başkanı bile ikna edemedi         
12:46
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:57:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement