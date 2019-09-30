Son Dakika Haberleri: İzmir derviş sabrı isteyen beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı tireli kadınlara...
Son Dakika Güncel Haber

İzmir derviş sabrı isteyen beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı tireli kadınlara...

1 saat önce

İZMİR Derviş sabrı isteyen Beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı Tireli kadınlara öğretiyor-2.

İZMİR Derviş sabrı isteyen Beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı Tireli kadınlara öğretiyor-2

İzmir derviş sabrı isteyen beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı tireli kadınlara...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada
Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir derviş sabrı isteyen beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı tireli kadınlara...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]