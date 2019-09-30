İzmir derviş sabrı isteyen beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı tireli kadınlara...
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İZMİR Derviş sabrı isteyen Beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı Tireli kadınlara öğretiyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
İZMİR Derviş sabrı isteyen Beledi dokumanın yaşayan son ustası, bu sanatı Tireli kadınlara öğretiyor-2
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