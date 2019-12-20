İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Fındıkkıran'ı sahneleyecek - Son Dakika Magazin

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek

6 saat önce

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserin genel provası yapıldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserin genel provası yapıldı.


Yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin anlatıldığı eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor.


İZDOB Çocuk Balesi'nden minik sanatçıların da yer aldığı 90 kişilik ekibin sahneleyeceği 2 perdelik eser, yarın Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.


Eser, 24, 26, 28 Aralık ile 7, 13, 15 ve 17 Ocak'ta da seyircilerin beğenisine sunulacak.

İbrahim Yazıcı, Mehmet Balkan, Yılbaşı, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:05 
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