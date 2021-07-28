İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, "Müze Konseri" etkinliğinde sanatseverlerin karşısına çıktı.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, piyanist Nadya Golub Gönen, soprano Bernis Danışman, Burcu Ömür Zeybek, tenor Mehmet Alp Özkazanç ile bas bariton Enis Kızılgül sahne aldı.
Dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilmiş aryaların seslendirildiği konser, yaklaşık yarım saat sürdü.
Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika