Son Dakika Haberleri: İzmir devlet opera ve balesi'nden 10 kasım'da 'ata'ya ağıt?
Son Dakika Güncel İzmir devlet opera ve balesi'nden 10 kasım'da 'ata'ya ağıt?

İzmir devlet opera ve balesi'nden 10 kasım'da 'ata'ya ağıt?

7 saat önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden 10 Kasım'da 'Ata'ya Ağıt'İZMİR Devlet Opera ve Balesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı Elhamra Sahnesi'nde sunuldu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden 10 Kasım'da 'Ata'ya Ağıt'

İZMİR Devlet Opera ve Balesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı Elhamra Sahnesi'nde sunuldu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 81'inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı sunuldu. Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma gösterisi, İzmir'de ilk kez sahnelendi. Atatürk'ün ölümü üzerine bestelenmiş tek klasik eser olan 'Her 10 Kasım?, Orhan Öner Özcan'ın müziği, Murat Göksu'nun metni ile hazırlandı. Dört solist, orkestra ve koro için yazılmış olan eser, 11 bölümden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerinin şiirsel bir dille anlatıldığı 'Her 10 Kasım?, eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetiminde sunuldu. Soprano Birgül Su Ariç, mezzosoprano Eda Çapanoğlu, tenor Oğuz Çimen ve bariton Volkan Şen'in solist olarak görev aldığı eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu eşliğinde gerçekleştirildi.

İzmir devlet opera ve balesi'nden 10 kasım'da 'ata'ya ağıt?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 06:02:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir devlet opera ve balesi'nden 10 kasım'da 'ata'ya ağıt?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]