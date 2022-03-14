İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verdi - Son Dakika

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ödemiş'te konser verdi.

Ödemiş Belediyesinin ev sahipliğinde, Belediye Kültür Merkezi'nde, düzenlenen etkinlikte, İZDOB sanatçıları soprano Ayşe Özmen, mezzo soprano Özdecan Olkun, tenor Murat Direk, bariton Cihan Özmen, bariton Suhan Arslan ve piyanoda Nadia Golup Gönen sahne aldı.

Sağlık çalışanlarını yanı sıra vatandaşların da katıldığı konserin sonunda sanatseverler, sanatçıları ayakta alkışladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, konser sonrası yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından mezzo soprano Özdecan Olkun, AA muhabirine, "Ödemiş'te böyle özel bir günde arkadaşlarla birlikte konser vermek çok keyifli bir duyguydu." dedi.

Belediye Başkanı Eriş, sanatçıları çiçek verdi.