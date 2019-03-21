İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çocuklarla Buluştu

Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şanlıurfalı öğrencileri klasik müzikle buluşturdu.

Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şanlıurfalı öğrencileri klasik müzikle buluşturdu.



Merkez Karaköprü ilçesindeki bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının yer aldığı topluluk, öğrencilere müzik ziyafeti sundu. Öğretmen ve öğrencilerin de zaman zaman eşlik ettiği programda, Anadolu ve uluslararası müziklerden parçalar çalındı.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı ve Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu kurucusu Gündüz Öğüt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgisinden son derece memnun olduklarını ifade etti.



Desteklerinden dolayı okul idaresine teşekkür eden Öğüt, dün Diyarbakır'da benzer bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anımsatarak, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Okul Müdürü Reşat Kızılateş ise sanatçılara şükranlarını ileterek, "Uzaklardan uygarlığın sıfır noktası Şanlıurfa'ya gelerek bizlere doyumsuz dakikalar yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Bu iş bir sevgi, aşk, özveri ve gönül işidir." dedi.



Sahne performansının ardından sanatçılar Sonat Onur Yaşlıcam, Betül Yıldıztekin ve Başak Yalçın, söyleşi gerçekleştirdi.

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