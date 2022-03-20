İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları"nı müzikli oyunla anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları"nı müzikli oyunla anlatıyor

20.03.2022 11:40

İzmir Devlet Tiyatrosu, 1900'lü yılların başlarında İstanbul'da yaşanan bir aşkı konu alan komedi türündeki "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" adlı oyunu seyircisiyle buluşturdu.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 1900'lü yılların başlarında İstanbul'da yaşanan bir aşkı konu alan komedi türündeki "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" adlı oyunu seyircisiyle buluşturdu.

Umut Azdal'ın yazdığı ve İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un yönettiği 2 perdelik oyun, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Güzelliği dillere destan olan ve aşkına kavuşamayan Şerbet Hanım'ın memleketin dört bir yanından gelen talipleri ile yaşadığı mücadeleyi aktaran oyun, 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul'daki renkli dünyayı da yansıtıyor.

Şerbet Hanım'ı Nagehan Yazıcı, kardeşi Agah Bey'i Sezer Akçe'nin canlandırdığı oyunda, farklı yörelerden gelen insanları anlatan geniş bir tiyatrocu ekip yer alıyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Yıldız Köse, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın üstlendiği oyunun müzikleri Kemal Alpan'a, koreografisi ise Ayda Tuna'ya ait.

"Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" adlı oyuna 10 kişilik müzisyen ekip eşlik ediyor.

Aşkını unutmayan bir kadının hikayesi

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Levent Ulukut, AA muhabirine, yazar Umut Azdal'ın Devlet Tiyatrolarındaki ilk eserini müzik ve komediyle seyirciye sunduklarını söyledi.

Tiyatronun en önemli misyonlarından birinin de topluma ayna tutmak olduğunu hatırlatan Ulukut, "Şerbet Hanım'ın gönlündeki kişi, sefirlik görevi ile Mısır'a gitmiş. Bir daha aşkıyla hiç görüşememiş. Annesi ve babasını da kaybedince kardeşiyle yalnız kalmış. Güzelliğini duyan talipler evlilik teklifleriyle gelse de o elinin tersiyle itmiş. Bir kadının aşkına olan tutkusunu yaşatıyor ve hiç kimseye taviz vermiyor. Aşkı gitse de ölse de onu kalbinde yaşatabilmesi önemli." dedi.

Ulukut, koronavirüs salgını ve savaşlar nedeniyle zor günler geçiren insanları müzikli oyunla güldürmek istediklerini, seyircilerden de güzel tepkiler aldıklarını ifade etti.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra oyunu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde sergileyeceklerini kaydeden Ulukut, "Oyunumuzun çok başarılı olacağına inanıyorum. Seyircilerden çok güzel tepkiler aldık. Gişeye baktığımız zaman zaten bunun yanıtını alabiliyoruz. Biletlerin tükenmesi ve seyircimizin bize teşekkür etmesi, en büyük mükafat. Turnelerimiz olacak. Bu oyunu herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Devlet Tiyatrosu Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları nı müzikli oyunla anlatıyor
İzmir Devlet Tiyatrosu Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları nı müzikli oyunla anlatıyor
İzmir Devlet Tiyatrosu Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları nı müzikli oyunla anlatıyor
İzmir Devlet Tiyatrosu Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları nı müzikli oyunla anlatıyor

YORUMLAR
500
Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak Konya'da 'Vali Hanım' oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek Konya'da 'Vali Hanım' oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Devlet Tiyatrosu 'Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları'nı müzikli oyunla anlatıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:36:09. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları"nı müzikli oyunla anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement