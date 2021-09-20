İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Denizlilileri mest etti - Son Dakika

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Denizlilileri mest etti

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahilik ve Altıneller Festivali kapsamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu muhteşem bir konserle Denizlililerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali kapsamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından konser verildi. Şavk Eryürek'in sanat yönetmenliğini yaptığı 40'ın üzerinde ses, saz ve dans sanatçısının katıldığı konser Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu halk oyunları ve gösteriler eşliğinde verdiği konser ile davetlilerden büyük beğeni aldı. 40 kişilik dev kadro Türk dünyasına özel birbirinden özel eserleri Denizlililer için seslendirdi.

Festival Acıpayam'da sona erecek

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahilik ve Altıneller Festivali, Acıpayam ilçesinde son bulacak. Program kapsamında etkinliklerin 21 Eylül 2021 Salı günü saat 09.30'da Acıpayam'da Ahi Pazar duası okunması ile başlayacağı, 'Arşiv Belgelerinde Ahilik ve son Ahiler Fotoğraf Sergisi' ile devam edeceği belirtildi. Ayrıca Ahilik ve Acıpayam'da Ahilik Geleneği paneli ve Son Ahiler sinevizyon gösterimi ile Yeşilyuva-Karaköyük'te Ahi mezarlarının ziyareti ile festivalin son bulacağı kaydedildi.