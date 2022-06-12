Gecede "Kesik Çayır" ve "Erik Dalı" gibi türkülerin yanı sıra Ege ve Akdeniz Halk Oyunları, Uygur Halk Marşı, Özbekistan halk koşuğu ve Azerbaycan halk türküleri seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

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