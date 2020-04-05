İZMİR Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı - Son Dakika

İZMİR Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

6 saat önce

Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttıİZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapı girişlerine monte edilen püskürtmeli dezenfeksiyon cihazlarına talep arttı.

Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

İZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapı girişlerine monte edilen püskürtmeli dezenfeksiyon cihazlarına talep arttı. Yüksek basınç pompası ile su ve dezenfektan karışımını en ufak zerreler halinde elbiselerin üzerine püskürten cihaz, virüslerin yanı sıra bakteri, küf ve mayayı da yok ediyor.

İzmir'de, hijyen ekipmanları üreten bir firma, kapı girişlerine takılan püskürtmeli dezenfeksiyon cihazıyla elbiseleri dezenfekte ediyor. Dezenfektan püskürtücüler, dezenfeksiyon sistemleri ve hava duşlarının çok talep gördüğünü belirten firma yetkilisi Ahmet Vural, fazla mesai yaparak, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de, 2000 yılından itibaren hijyenik cihaz üretimi konusunda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Vural, koronavirüsle mücadelenin hız kazanmasıyla birlikte üretimi arttırdıklarını kaydetti. Cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren Vural, "Bu cihaz kullandığımız yüksek basınç pompasıyla su ve dezenfektan karışımını en ufak zerreler haline getirip sisli bir ortam yaratıyor. İnsanların bu sisli ortamdan geçmesini sağlıyoruz. Bu cihazda kullanılan kimyasala dikkat etmek gerekir. İnsanların dezenfektan ve su karışımına ne kadar süre maruz kaldıkları büyük önem taşıyor. Biz sadece cihazı üretiyoruz" dedi.

Bazı kullanıcıların dezenfektanı tercih ederken bazılarının ise ozon jeneratörü kullandığını ifade eden Vural, ozonun dezenfekte özelliği kullanılarak jeneratör sayesinde suyun ozonlanabileceğini söyledi. Böylece insanların kimyasala maruz bırakılmayacağına dikkat çeken Vural şöyle konuştu:

"Bu cihazın sağladığı etki anlıktır. Ozonlu su, bu kabine girdiğinizde üzerinizdeki virüsü temizler. Biz bu cihazı 2010 yılından beri üretiyoruz. Çok sayıda gıda işletmesine taktık. Aynı zamanda bakteri, küf ve mayayı da yok ediyor. Ozon üzerinize temas ettiğinde bakteri, küf, mayayı okside edip yok eder. Ama bu o anlıktır. Sürekliliği yoktur. Biz bu cihazı seralara taktık. Son 2 haftadır toplu yaşam alanları ve belediyeler ile hastanelere de takmaya başladık. Üretimi arttırdık."

'TALEPLER YETİŞİLEMEYECEK DÜZEYDE'

Koronavirüs salgını nedeniyle vücut dezenfeksiyon cihazlarına talebin arttığını dile getiren Ahmet Vural, şöyle devam etti:

"İlk koronavirüs vakası ortaya çıktığında fotoselli dezenfektan püskürtücü satışlarımız çok artmıştı. Şimdi de vücut dezenfeksiyon cihazı yetiştiremiyoruz. Bu cihazı bir günde üretebiliyoruz. Ama gelen talepler yetişilemeyecek düzeyde. Elimizden geldiği kadar fazla mesai yaparak yetişmeye çalışıyoruz. Üretime katkıda bulunmak için tüm ekibimiz özverili çalışıyor. Bu cihazın fiyatı, ozon jeneratörü hariç otomatik dozajlamasına ve tank kullanımına göre 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. "

İZMİR Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

Koronavirüs, Ahmet Vural, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:58 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü Koronavirüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşım Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz         
15:07
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Virüs için tarih veren profesöre Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki         
12:06
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi         
11:56
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti         
11:50
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti         
11:49
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek         
11:34
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti         
11:24
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi         
11:21
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet         
11:16
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü         
10:51
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı         
10:48
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor         
10:45
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı         
10:36
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum         
10:23
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz         
10:22
Falcao, Al Hilal ile görüştü Falcao, Al Hilal ile görüştü         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 16:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]