Son Dakika Haberleri: İzmir Dikili'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Dikili'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

20 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı.

İzmir Dikili'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti. Durdurulan bot içerisinden, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Dikili, 3. Sayfa
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