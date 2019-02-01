İzmir Dikili'de Denizde Hortum
27 dakika önce
Dikili'de denizde hortumİzmir'in Dikili ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde denizin üzerinde hortum meydana geldi.
Dikili
'de denizde hortum İzmir
'in Dikili ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde denizin üzerinde hortum meydana geldi.
Dün (perşembe) saat 18.00 sıralarında, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Dikili açıklarında hortum oluştu. Denizin üzerinde meydana gelen ve 5 dakika kadar süren hortum, karaya ulaşabileceği endişesi nedeniyle kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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