İzmir Dikili'de Helikopterden Tespit Edilen 48 Kaçak Göçmen Yakalandı

Dikili'de helikopterden tespit edilen 48 kaçak göçmen yakalandıİzmir'in Dikili ilçesinden bindiklere ilastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik helikopterinin tespit ettiği 48 kaçak göçmen, yakalandı.

Dikili'de helikopterden tespit edilen 48 kaçak göçmen yakalandı



İzmir'in Dikili ilçesinden bindiklere ilastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik helikopterinin tespit ettiği 48 kaçak göçmen, yakalandı.



Sahil Güvenlik helikopteri geçen cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Dikili açıklarında çoğunluğu çocuk bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bilgilendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibi, bölgeye yönlendi. Ekipler, durdurulan lastik botta 12'si erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler kıyıya getirildi. Kaçaklar kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim

Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü

Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı