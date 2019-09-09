İzmir dikili ve karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, lastik botlarla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu, saat 02.30 sıralarında tespit edip durdurduğu lastik bottaki, tamamı Afganistan uyruklu 26'sı erkek, 15'i kadın ve 21'i çocuk olan 62 kaçak göçmeni yakaladı. İkinci olayda Sahil Güvenlik uçağı, aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapanların bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların 18'nin erkek, 7'sinin kadın ve 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Aynı gün Karaburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, Gerence Körfezi açıklarında, saat 04.30 sıralarında, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 47'si Suriye, 2'si İran, 2'si Filistin ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçakların 17'sinin erkek, 13'ünün kadın ve 22'sinin çocuk olduğu belirtildi. Son olarak saat 08.30 sıralarında, Dikili açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalıştığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk olan toplam 52 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yakalanan toplam 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.