İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
40 dakika önce
İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
(Tür: Yurt)
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