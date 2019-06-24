Son Dakika Haberleri: İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
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İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2

40 dakika önce

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2(Tür: Yurt)

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
(Tür: Yurt)
İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
otomobil, Güncel
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