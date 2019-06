İZMİR DMD'Lİ SONER'E SON VEDA

İzmir'de genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan Duchene Muscular Distrofi (DMD) hastası olan 27 yaşındaki Soner Durmaz, yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de toprağa verilen Soner'in cenazesine gelen DMD hastası çocukların anneleri, tedavinin Türkiye'de uygulanması için bir kez daha çağrı yaptı.İzmir'de yaşayan Süleyman Durmaz ve Arife Durmaz çifti, 2006 yılında kaybettikleri ilk oğulları Mustafa Durmaz'ın ardından Soner Durmaz'ı da DMD hastalığı nedeniyle yitirdi. 7 yıldır yatağa bağlı olan ve solunum cihazıyla hayatını sürdüren Soner, hastalığı nedeniyle her yıl güç kaybetti ve annesi Arife Durmaz'ın çabalarıyla 27 yaşına geldi. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı ve ünlü şarkıcı Yaşar'ın hayranı olan Soner, dün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kokluca Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Soner'in cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine katılan yakınları ve DMD hastası çocukların aileleri, baba Süleyman Durmaz'a başsağlığı diledi.Eşi Derya Durmaz ile birlikte cenaze törenine katılan ağabey İsa Durmaz (30), kardeşinin durumunun son günlerde giderek ağırlaştığını belirterek, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını kaybettiğini anlattı. Soner'in son günlerinde nefes darlığı çektiğini söyleyen Durmaz, Enfeksiyon nedeniyle akciğerinde diren takılıydı. Enfeksiyon bitince diren çıkarılmıştı. Diren çıkarıldıktan sonra iyice ağırlaştı. Dün akşam üzeri vefat etti dedi. DMD hastalarının sorunları nedeniyle çok mücadele verdiklerini ifade eden İsa Durmaz, DMD hastalığı ile mücadele eden diğer ailelere Allah sabır versin. DMD hastaları ölmesin. Çözüm bulunsun en kısa zamanda. Soner gibi çocuklar ölmesin diye konuştu.'KAYBETTİĞİMİZ SON ÇOCUK OLSUN'Cenaze törenine gelen DMD hastası 5,5 yaşındaki Deniz Önder Uyar'ın annesi Ferda Uyar, her annenin hissettiği gibi büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Bir evladımızı kaybettik. Umarım bu hastalıktan kaybettiğimiz son çocuk olur. Hepsine şifa diliyorum. Soner'i DMD hastalarının dahil olduğu gruptan tanıyordum. Birebir tanışmışlığımız yoktu ama aynı acıyı paylaşıyoruz. Onlara destek olmak için geldik bugün. Soner de çok erken bir kayıp. Bir an önce tedavinin ülkemize gelmesini istiyorum dedi.'OĞLUM SONER İLE ARKADAŞTI'DMD'li 19 yaşındaki Hasan Irmak'ın annesi Ayşe Irmak da, Soner'in öldüğünü oğlundan sakladığını anlatarak şunları söylediBugün bizim için kötü bir gün. Soner de benim oğlum gibiydi. Artık yeter, devletimiz bizi duysun. Yapmadığımız kalmadı bu hastalık için. Çok evrak gönderdik. Sağlık Bakanlığı'nın kapısına gittik. Daha kaç çocuk ölecek Bıktık artık. Evlatlarımıza sahip çıkın. Her gün bir çocuğu gömüyoruz. Her gün bir acı. Hepsi bizim evlatlarımız. Oğlum 19 yaşında. Ben ona duyurmadım. Çünkü Soner'i çok iyi tanıyor, arkadaştılar. Sağlık Ocağı'na ilaç yazdırmaya gidiyorum, dedim. 'Anne Soner'i gömmeye gidiyorsun, biliyorum' dedi. 'Ne olur anne söyle, bize tedavi bulsunlar. Merkezler açsınlar, hastanelere rahat gidip gelelim' dedi. Bizi sadece bu hastalığı çeken anneler anlıyor. Devletimiz bizi anlamıyor.DMD hastalarının yakınları, Türkiye'de bu hastalığın tedavisine yönelik çalışmalar yapılması ve sağlık kurumları açılması için yetkililere çağrıda bulundu.