İzmir Doğal Gaz'dan doğal gazın verimli kullanımı için öneriler - Son Dakika

Lisans sınırları içindeki 26 ilçeyi doğal gaza kavuşturarak 924 bin aboneye ulaşan İzmir Doğal Gaz, ekonomik olma özelliğiyle ön plana çıkan doğal gazın verimli kullanımıyla ilgili abonelerine önerilerde bulundu.

İzmir Doğal Gaz'dan yapılan yazılı açıklamada ısınmanın yanı sıra mutfak ve sıcak su kullanımında da yaygın bir şekilde tercih edilen doğal gazın tüketiminde alınacak basit tedbirlerle hem enerjinin verimli kullanımı hem de faturalarda önemli ölçüde tasarruf sağlanabildiğini belirtildi.

Evin ihtiyacına uygun kapasitede yakıcı cihaz seçilmesi, kombi gibi cihazların yıllık periyodik bakımlarının kış mevsimine girilmeden yetkili servisler tarafından yapılmasının önemli olduğunun belirtildiği açıklamada şu tavsiyelere yer verildi:

"Oda termostatı kullanılmalı, oda sıcaklığı oturma odaları ve salonlarda 22 derece, yatak odaları, koridor ve mutfaklarda 20 derece olmalıdır. Termostatın 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlanması yüzde 5'e yakın yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Duvar izolasyonu ve bina ısı yalıtımı yaptırılmalı. Bu şekilde daha az yakıt tüketilir ve birkaç ısınma sezonunda yatılım harcaması geri kazanılır. Pencere ve kapılara ısı izolasyonu yapılmalı, mümkünse çift camlı pencereler tercih edilerek ısı kaçakları engellenmeli, bu şekilde yüzde 5 ile yüzde 10 arasında tasarruf sağlanabilir. Radyatörlerin önü kapatılmamalı, verimli ısıtabilmesi için önlerine koltuk, masa gibi eşyalar konulmamalı, üzerleri örtülmemeli ve çamaşır kurutulmamalıdır. Kısa süreli evden çıkıldığında veya geceleri tasarruf etmek düşüncesiyle kombi kapatılmamalı. Soğutulan bir sistem tekrar ısınmak için daha fazla gaz harcar. Bu durumlarda kombinin kapatılması yerine düşük derecelerde çalıştırılmalıdır."