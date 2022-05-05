İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan kızıl geyikler, Spil'e bırakılacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen 5 erkek kızıl geyik, Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda doğaya salınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşları 2 ile 10 arasında değişen biri sürü lideri 5 erkek kızıl geyik, adaptasyon süreçleri için Spil Dağı Milli Parkı'na götürüldü.

Sürecin tamamlanmasının ardından geyikler doğaya bırakılacak.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yeni doğumlarla sayıları artan türlerden kızıl geyik, yaban keçileri, ceylanları diğer hayvanat bahçelerine gönderdiklerini söyledi.

Bu konuda Milli Parklar ile de görüştüklerini dile getiren Afşin, "Tarım ve Orman Bakanlığının Spil Dağı'na kızıl geyiklerin geri gelmesi için başlattığı programı çerçevesinde kızıl geyikleri doğal yaşamlarına bırakalım istedik. Şu an Doğal Yaşam Parkı'nda 23 kızıl geyiğimiz kaldı." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Kazandırılması Projesi" kapsamında, Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çalışma yürüttüğü ve proje kapsamında şu ana değin 14 kızıl geyiği bölgeye bıraktığı kaydedildi.

Geyiklerin bölgeye yerleştirilen 15 fotokapan aracılığıyla takip edildiği de bildirildi.