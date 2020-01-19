İzmir doğal yaşam parkı'nda ilk defa kaplan doğdu - Son Dakika
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İzmir doğal yaşam parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

6 saat önce

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk defa kaplan doğduİzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi. Bir ay önce dünyaya gelen dişi kaplan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan ilk kaplan olma özelliği taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği her geçen gün artıyor. 138 tür ve 2680 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yeni bir üye daha eklendi. 6 Aralık tarihinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan dokuz yaşındaki Kartal ve altı yaşındaki Nazlı'nın yavrusu olarak dünyaya gelen dişi kaplan, parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyor.

Anne kedigillerin hamilelik döneminden itibaren çevreden kopuk bir şekilde, güven içerisinde yavruyu büyütmesini sağlayan dambox uygulaması, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru kaplan ve annesi Nazlı için uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde yavrusunu güven içerisinde besleyen anne ve yavru, kameralar aracılığıyla 24 saat boyunca kesintisiz gözetim altında tutuluyor.

İzmir doğal yaşam parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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