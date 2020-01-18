İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu - Son Dakika

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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu
6 saat önce
İzmir Doğal Yaşam Parkı, ilk kez bir kaplan doğumuna ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:38 Kaynak: AA
İzmir Doğal Yaşam Parkı, ilk kez bir kaplan doğumuna ev sahipliği yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre parkta bulunan 9 yaşındaki Kartal ve 6 yaşındaki Nazlı ismi verilen kaplanların 6 Aralık'ta dişi yavrusu dünyaya geldi.
Parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyan kaplan, annesiyle özel bir alanda günlerini geçiriyor.
İzmir Doğal Yaşam Parkı, 138 tür ve 2 bin 680 hayvana ev sahipliği yapıyor.
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