İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu

6 saat önce

İzmir Doğal Yaşam Parkı, ilk kez bir kaplan doğumuna ev sahipliği yaptı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu, System.String[]

İzmir Doğal Yaşam Parkı, ilk kez bir kaplan doğumuna ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre parkta bulunan 9 yaşındaki Kartal ve 6 yaşındaki Nazlı ismi verilen kaplanların 6 Aralık'ta dişi yavrusu dünyaya geldi.

Parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyan kaplan, annesiyle özel bir alanda günlerini geçiriyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 138 tür ve 2 bin 680 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kartal, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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